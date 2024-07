Amazon Prime Gaming svela altri 3 giochi gratis a luglio, con Tomb Raider e Suicide Squad

Amazon ha deciso di regalare altri 3 giochi gratis all'interno di Prime Gaming a Luglio in occasione del Prime Day e comprendono anche una notevole novità come Suicide Squad: Kill the Justice League, ma saranno disponibili solo per un periodo limitato di tempo.

Questi sono dunque i tre giochi che potranno essere scaricati gratis a partire dal 16 luglio con questa nuova iniziativa da parte di Amazon Prime Gaming:

Tutti e tre i titoli in questione saranno disponibili a partire dalle ore 9:00 del 16 luglio 2024, ma bisogna considerare che rimarranno a disposizione solo per 48 ore, ovvero verranno rimossi alla stessa ora del 18 luglio, dunque bisogna fare in fretta.