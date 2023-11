The Game Awards 2023: nomination e apertura delle votazioni in arrivo, ecco quando

Sebbene le premiazioni dei The Game Awards siano diventate quasi un elemento accessorio della serata condotta da Geoff Keighley, che in gran parte viene seguita per annunci e trailer che solitamente arrivano in abbondanza durante l'evento, si tratta forse del principale evento di premiazione per quanto riguarda l'industria videoludica, almeno dal punto di vista del settore specifico.

Precisamente lunedì 13 novembre 2023 alle ore 18:00 italiane, Geoff Keighley darà il via alle danze annunciando i candidati finalisti per la vittoria dei vari riconoscimenti all'interno delle diverse categorie, oltre ad aprire la procedura di voto per raccogliere le preferenze di pubblico e stampa specializzata.

Sta per iniziare ufficialmente la procedura che porterà poi alla serata celebrativa dei The Game Awards 2023 , con una data fissata per quanto riguarda l' annuncio delle nomination dei finalisti e l'apertura delle votazioni, che avverrà all'inizio della settimana prossima.

Quale sarà il Gioco dell'Anno 2023?

Ormai ogni anno ci sono centinaia di awards sui videogiochi, ma la serata di Keighley è sicuramente la tradizione più conosciuta, anche grazie ai grandi show che solitamente vengono messi in piedi per tali occasioni e che coinvolgono i maggiori esponenti dell'industria.



Il 13 novembre conosceremo dunque i finalisti dei The Game Awards 2023, sui quali possiamo intanto fare delle congetture, in attesa di vedere gli elenchi ufficiali. Per quanto riguarda il Game of the Year, ovvero il premio più ambito sul Gioco dell'Anno, i principali candidati sono probabilmente Baldur's Gate 3 e The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom almeno a guardare le valutazioni ricevute dalla stampa specializzata, ma non sono escluse sorprese.

In ogni caso, data la presenza di oltre 30 categorie ci sarà spazio per un sacco di premiazioni, ma soprattutto sono previste tante novità, annunci e trailer nel corso della serata dello show, fissata per la mattina dell'8 dicembre 2023 a partire dalle 1:30.