The Forest Quartet annunciato anche in versione Nintendo Switch, con data d'uscita

Il publisher Bedtime Digital Games e il team di sviluppo Mads & Friends hanno annunciato che la particolare avventura a puzzle The Forest Quartet arriverà anche in versione Nintendo Switch, con data d'uscita fissata per il 17 novembre 2023.

Già disponibile su PC, PS4 e PS5, il gioco è una strana avventura narrativa in 3D incentrata sulla soluzione di vari enigmi e su un racconto molto particolare.

Protagonista della storia è lo spirito di una cantante morta, che si ritrova a dover attraversare vari atti per ricomporre il suo quartetto di musicisti jazz e dare vita a un ultimo concerto.

Si tratta di un gioco dotato di una notevole atmosfera, in grado di mettere in scena degli enigmi piuttosto convincenti ma soprattutto di calarci in un mondo enigmatico e riflessivo, caratterizzato anche da una colonna sonora d'eccezione.