Avowed avrà vari finali differenti, è un gioco in 'stile Obsidian', dice il director

"È un gioco Obsidian", ha detto semplicemente Patel, per far capire come la libertà di scelta del giocatore è considerata un elemento fondamentale nella costruzione della storia e degli eventi. Non è stato specificato quanti finali siano previsti, ma c'è la conferma che ce ne saranno più di uno e piuttosto diversi.

Conseguenze su scala diversa

Avowed, un'immagine del gioco

Il fatto che Avowed presenti zone più o meno aperte fa sì che alcuni eventi, magari conseguenza di scelte fatte in precedenza, si sviluppino senza che il giocatore assista precisamente ai fatti, per cui è possibile trovarsi di fronte a conseguenze solo in un secondo momento.

"C'è un certo raggio di possibilità, sia per quanto riguarda la diffusione che il posizionamento di queste conseguenze nel mondo e anche la natura di queste", ha spiegato Patel, rimanendo ovviamente sul vago. "Alcune cose devono avere dei risvolti che siano sorprendenti ma anche credibili".

D'altra parte, "se tutto avviene esattamente come previsto, sarebbe un po' noioso, ma allo stesso tempo, non tutte le quest devono avere conseguenze che hanno impatto sul mondo intero. Alcune di queste avranno impatti enormi per i personaggi e la porzione di mondo intorno a questi, ma alcune volte la storia ha risvolti più personali per i singoli personaggi".

Avowed, ricordiamo, è un action RPG in prima persona ambientato nel mondo di Eora, ovvero quello della serie Pillars of Eternity. Nei giorni scorsi abbiamo saputo che la scelta della razza è limitata a umani ed elfi per dei precisi motivi, inoltre ne abbiamo visto un nuovo video gameplay che ha svelato il periodo d'uscita, previsto per il 2024, all'Xbox Developer Direct.