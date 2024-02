Persona 3 Reload disponibile da oggi su console, PC e Game Pass

Da oggi Persona 3 Reload è disponibile nei negozi fisici e digitali per PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One e PC Steam e Windows Store, nonché all'interno del catalogo dei servizi in abbonamento PC e Xbox Game Pass.

Se ancora siete indecisi che il gioco faccia o meno al caso vostro, vi rimandiamo alla nostra recensione di Persona 3 Reload, mentre di seguito potrete visualizzare il trailer di lancio pubblicato da Atlus e Sega.