Cinemaware: Nordcurrent ha acquisito il catalogo, remaster di Defender of the Crown in arrivo

Per Victoria Trofimova , amministratore delegato della compagnia, l'acquisizione ha una grande importanza strategica: "Fin dall'inizio della nostra divisione di pubblicazione di giochi per PC, meno di tre anni fa, la nostra missione è stata quella di costruire una solida business unit per giochi per PC e console. L'acquisizione del catalogo Cinemaware è un passo cruciale in questo viaggio, offrendoci l'opportunità di arricchire il nostro portfolio con titoli famosi."

Nordcurrent è un editore / sviluppatore attivo in particolare su sistemi mobile, ma in crescita anche in ambito PC e console. L'acquisizione di Cinemaware serve proprio a potenziare il portfolio console e PC.

Nordcurrent ha annunciato l'acquisizione del catalogo completo dei giochi di Cinemaware da Starbreeze Studios. Proprio nei giorni scorsi ci siamo chiesti come mai i prodotti della storia software house di <strong>Defender of the Crown</strong> fossero stati rimossi dai negozi digitali . La risposta è arrivata.

Rimasterizzazioni in arrivo

Cinemaware ha anticipato molto

Cinemaware è stata molto attiva in epoca 8-16 bit, realizzando titoli molto apprezzati come il già citato Defender of the Crown, Wings, It Came from the Desert. Trofimova si è detta entusiasta per le prospettive aperte da questa acquisizione: "Siamo orgogliosi di aggiungere tali titoli al nostro portfolio. Stiamo esaminando l'opportunità di rimasterizzare questi giochi per PC e console, portandoli al pubblico moderno ed evocando nostalgia tra coloro che li hanno giocati negli anni '90 e negli anni 80."

Il primo gioco a essere rimasterizzato sarà Defender of the Crown. I dettagli sono ancora scarsi, ma il progetto è certo: "Il nostro team di progettazione del gioco sta lavorando sul concetto e sugli stili, ma è troppo presto per condividere di più su piani e date."

Trofimova si è anche voluta rivolgere alla fanbase di Cinemaware: "Come giocatori, siamo grandi fan e nutriamo un profondo rispetto per i giochi Cinemaware originali. Faremo in modo che le versioni rimasterizzate abbiano un aspetto quanto più autentico possibile."