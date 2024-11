Samsung ha presentato la next-gen della sua IA generativa: si chiama Gauss2 e viene già utilizzata

Gauss2 è stato progettato per elaborare diverse tipologie di dati, come linguaggio, codice e immagini, rendendolo uno strumento versatile per una vasta gamma di applicazioni. Vediamo insieme quali.

Le applicazioni di Samsung Gauss2

Disponibile in tre versioni, ovvero Compact, Balanced e Supreme, Samsung Gauss2 si adatta a diverse esigenze e risorse computazionali. La versione Compact è ottimizzata per l'esecuzione diretta sui dispositivi, mentre la versione Supreme, grazie alla tecnologia Mixture of Experts, offre prestazioni elevate riducendo i costi computazionali.

Un momento della Samsung Developer Conference Korea 2024

Samsung Gauss2 supporta un numero variabile di lingue, da 9 a 14 a seconda del modello, e diversi linguaggi di programmazione. L'azienda ha implementato tecniche di stabilizzazione per l'addestramento dei modelli linguistici di grandi dimensioni (LLM) e ha sviluppato un tokenizer personalizzato per ottimizzare l'elaborazione di tutte le lingue supportate.

Secondo i dati forniti da Samsung, le versioni Balanced e Supreme di Gauss2 offrono prestazioni comparabili o superiori ai principali modelli di IA generativa open-source, in particolare nella generazione di risposte in diverse lingue e nelle capacità di codifica. Inoltre, la velocità di elaborazione oraria risulta significativamente maggiore, garantendo tempi di risposta più rapidi e una maggiore efficienza.

Samsung ha già integrato Gauss2 in diversi processi aziendali, come lo sviluppo software con l'assistente di codifica code.i e la gestione delle attività d'ufficio con il Samsung Gauss Portal. L'azienda ha inoltre implementato il modello nei call center per automatizzare la classificazione e il riassunto delle chiamate dei clienti.

Uno degli interventi durante la SDC 2024 Korea

In futuro, Samsung prevede di estendere l'utilizzo di Gauss2 ai prodotti consumer, migliorando ulteriormente servizi come code.i e il Samsung Gauss Portal, e sviluppando nuovi servizi basati su knowledge graph per una personalizzazione più avanzata. L'annuncio della nuova generazione IA arriva a poco più di un anno dalla presentazione di Gauss, il primo modello di intelligenza artificiale sviluppato dall'azienda coreana.

Samsung ha annunciato anche di impegnarsi in uno sviluppo etico dell'IA. Per questo ha annunciato la creazione dell'AI Red Team, un gruppo dedicato all'identificazione e al monitoraggio delle potenziali vulnerabilità legate alla sicurezza e alla privacy. Questo team lavora per garantire la protezione dei dati in tutte le fasi, dalla raccolta delle informazioni alla realizzazione dei modelli, fino alla distribuzione dei servizi e ai risultati generati dall'AI.

Intanto anche Intel non molla sull'IA e annuncia il chip di nuova generazione Jaguar Shores per competere con NVIDIA e AMD.