Apple iPhone 16 128 GB in offerta su Amazon per il Black Friday

I dettagli dell'Apple iPhone 16 da 128 GB

L'Apple iPhone 16 presenta un design elegante con un robusto guscio in alluminio aerospaziale e un display Super Retina XDR da 6,1 pollici. La parte frontale è in Ceramic Shield di ultima generazione, due volte più resistente di qualsiasi vetro per smartphone. Equipaggiato con il chip A18, offre prestazioni elevate e un'efficienza energetica migliorata, garantendo fino a 22 ore di riproduzione video.

Le colorazioni dell'iPhone 16.

Il sistema di fotocamere include una principale da 48 MP e una ultrawide migliorata da 12 MP con autofocus, permettendo di catturare immagini dettagliate e video in 4K a 60 fps. Il dispositivo è compatibile con gli accessori MagSafe e supporta la ricarica via USB-C. Disponibile nella colorazione nera, è compatibile con AirPods e offre funzionalità avanzate come il Controllo fotocamera e il Tasto Azione per un accesso rapido alle funzioni preferite.