Razer Wolverine V2 Chroma per Xbox Series X|S in offerta su Amazon per il Black Friday

Il Black Friday 2024 è finalmente iniziato e Amazon ha dato il via a una serie di promozioni speciali. Fino alle 23:59 del 2 dicembre saranno disponibili sconti su numerosi prodotti, tra cui tecnologia e accessori per il gaming. Tra le varie offerte su Amazon Italia durante questo periodo, spicca il Razer Wolverine V2 Chroma - Controller per Xbox Series X|S . Potete trovare il prodotto a questo indirizzo oppure tramite il box qui sotto. Il prezzo attuale è tra i più competitivi mai visti sulla piattaforma. Il prodotto è venduto e spedito da Amazon.

I dettagli del Razer Wolverine V2 Chroma - Controller per Xbox Series X|S

Il Razer Wolverine V2 Chroma è un controller cablato progettato per Xbox Series X|S, Xbox One e PC. Offre un'illuminazione RGB completamente personalizzabile grazie alla tecnologia Razer Chroma, permettendo ai giocatori di scegliere tra una vasta gamma di colori ed effetti luminosi. Il controller è dotato di 6 pulsanti multifunzione aggiuntivi, inclusi 4 trigger posteriori e 2 bumper, che possono essere rimappati per adattarsi allo stile di gioco individuale.

I pulsanti multifunzione aggiuntivi.

I copri-stick intercambiabili consentono una personalizzazione ulteriore, offrendo diverse altezze e forme per un controllo ottimale. La modalità Hair Trigger con stop-switch per i trigger permette una risposta più rapida, ideale per i giochi che richiedono tempi di reazione veloci. Il design ergonomico con impugnature in gomma garantisce comfort durante le lunghe sessioni di gioco.