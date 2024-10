Annunciato a sorpresa Pathologic 3: la serie non è morta

L'editore HypeTrain Digital e lo studio di sviluppo Ice-Pick Lodge hanno annunciato a sorpresa l'arrivo di Pathologic 3, terzo capitolo della particolarissima serie di giochi di ruolo narrativi in prima persona che ha raccolto intorno a sé una nutrita nicchia di videogiocatori.

Le vendite di Pathologic 2 avevano fatto disperare sull'arrivo di un terzo capitolo, con lo stesso studio di sviluppo che lo aveva definito improbabile, dedicandosi nel frattempo ad altri titoli. In particolare al bello e visionario Know by heart, passato anch'esso in sordina.