Bloodlines 3 non sarà sviluppato da Paradox, verrà probabilmente affidato ad altri

Sembra proprio che la difficilissima genesi di Vampire The Masquerade: Bloodlines 2 abbia lasciato il segno in Paradox, che in un recente Media Day ha riferito chiaramente di non avere intenzione di gestire un eventuale Bloodlines 3, il quale verrà probabilmente affidato a un'altra compagnia, tramite accordi sulla gestione della licenza.

Il CEO Mattias Lilja non l'ha messa propriamente in questi termini, ovviamente, ma l'idea traspare dalla ferma volontà di non occuparsi di un eventuale terzo capitolo dell'RPG in questione da parte di Paradox, preferendo di gran lunga lasciare il compito a qualcun altro.

Interrogato sul possibile futuro della serie, Lilja ha spiegato che Paradox non gestirà sviluppi successivi al secondo capitolo: "probabilmente non realizzeremo Bloodlines 3", ha riferito il CEO, "probabilmente troveremo qualcuno a cui concedere la licenza".