I giochi in digitale vendono più di quelli fisici in USA, ma con rapporti molto diversi tra le console

L'analista di mercato Mat Piscatella, del gruppo Circana, ha riportato i dati aggiornati al 2024 per quanto riguarda le vendite di videogiochi in formato fisico o digitale, dimostrando come il digitale continui a superare il fisico con un distacco generalmente sempre più ampio, ma anche con notevoli differenze tra le varie console.

I dati riportati riguardano le vendite registrate in USA nel periodo compreso tra gennaio e agosto del 2024, dunque più di metà anno, cosa che rende il campione preso in esame alquanto ampio e considerevole: è sostanzialmente una conferma di come il mercato si stia spostando sempre più in direzione del digitale, ma con sfumature diverse a seconda della piattaforma.

In base a quanto possiamo vedere, gli utenti Nintendo Switch sono quelli ancora più legati al formato fisico, con uno rapporto quasi paritario tra le due tipologie di formati, mentre gli utenti Xbox sono quelli più portati al digitale.