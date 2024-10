Star Citizen potrebbe ottenere finalmente la data d'uscita e informazioni su Squadron 42 la prossima settimana

In particolare, all'interno del programma ci sono un paio di punti che emergono come decisamente interessanti, come è possibile vedere dallo schema riportato qui sotto.

Un programma molto interessante

Il primo elemento potenzialmente interessante è lo slot coperto da un grosso "redacted", che indica qualcosa di censurato, probabilmente per non rovinare la sorpresa.

Il programma del CitizenCon

Questa presentazione, prevista per il 19 ottobre, potrebbe essere legata a Squadron 42 e forse annunciare qualcosa di preciso sul lancio del modulo.

La storia single player di Star Citizen è attesa da anni e già da diverso tempo dovrebbe essere quasi conclusa in termini di sviluppo, cosa che fa pensare al fatto che un suo lancio non sia de escludere in tempi non remotissimi, cosa piuttosto strana da dire per un elemento così importante di questo progetto, che ci ha ormai abituato ad attese eterne.

L'altro elemento da tenere in considerazione è il panel intitolato "The Stars My Destination: Star Citizen 1.0", che potrebbe trattare del lancio della versione 1.0 del gioco, che corrisponderebbe a tutti gli effetti la versione "release" di Star Citizen.

Non significa ovviamente che sia completa in ogni sua parte, ma potrebbe rappresentare la vera e propria uscita del gioco, in attesa di ulteriori informazioni.

Nel frattempo, è emerso che gli autori di Star Citizen starebbero imponendo ai dipendenti di lavorare 7 giorni su 7, in vista del CitizenCon, per dare un'idea dell'importanza dell'evento.