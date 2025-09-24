1

Chronoscript The Endless End è un gioco d'azione e piattaforme che ci intrappola in una storia infinita

Chronoscript The Endless End è stato presentato allo State of Play: si tratta di un action platforming nel quale dobbiamo scappare da una storia senza fine.

NOTIZIA di Marie Armondi   —   24/09/2025
Il protagonista di Chronoscript The Endless End in mezzo a dei libri

Sony ha mandato in onda lo State of Play del 24 settembre abbiamo avuto modo di vedere in azione un trailer di Chronoscript The Endless End, previsto per il 2026 per PS5.

Vediamo il filmato di Chronoscript The Endless End.

Il trailer di Chronoscript The Endless End

Il trailer ci mostra una serie di libri e una macchia di inchiostri che trasforma uno di essi e poi apparse sotto forma di eroe in un mondo 2D dove deve completare sezioni platform e combattere contro nemici di grand dimensioni.

Gli autori spiegano che la storia sarà in stile dark fantasy e che il nostro scopo sarà trovare un modo per scappare da questo mondo cartaceo nel quale la storia non pare avere mai fine.

Cosa ne pensate del trailer di Chronoscript The Endless End?

#Sony
