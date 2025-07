AirPods prima di tutto: iOS 26 mette fine all’audio che si sposta da solo sull’altoparlante

Quante volte vi è capitato di ascoltare un messaggio o una canzone con gli AirPods e, all'improvviso, sentire l'audio uscire dall'altoparlante dell'auto ? Un comportamento automatico che iPhone ha mantenuto per anni, ma che con iOS 26 potete finalmente disattivare grazie a una nuova funzione pensata proprio per chi ama mantenere il controllo delle proprie cuffie.

Addio ai passaggi audio non richiesti

La funzione in questione si chiama "Mantieni l'audio con le cuffie" e, una volta attivata, impedisce all'iPhone di deviare automaticamente la riproduzione audio verso altri dispositivi Bluetooth nelle vicinanze. Non importa se siete saliti in auto o avete acceso uno speaker wireless: con questa opzione attiva, se state usando delle cuffie Bluetooth, l'audio non cambierà sorgente senza il vostro permesso.

La funzione, introdotta silenziosamente con iOS 26, è pensata per chi si è stancato di vedere il proprio audio deviare su dispositivi esterni non richiesti - una situazione tanto comune quanto fastidiosa, specie in contesti dove la privacy è importante o l'effetto sorpresa indesiderato.