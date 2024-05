Path of Exile 2 versione console annunciato in video allo State of Play, con cross-play e multiplayer offline

Grinding Gear Games ha mostrato anche un trailer di Path of Exile 2 in versione console in occasione dello State of Play, nello specifico in questo caso in versione PS5, ovviamente, ma con il titolo che dovrebbe comunque arrivare anche su Xbox nello stesso periodo, con anche early access e cross-play confermati.

L'action RPG hack and flash si propone come la più valida alternativa a Diablo 4, e ora si appresta anche ad arrivare al di fuori del PC con una versione console che sembra del tutto fedele all'originale, con gli ovvi adattamenti all'interfaccia per funzionare al meglio sul controller.

Tra le novità emerse in questa occasione c'è il supporto per il cross-play, con tanto di progressione condivisa tra le piattaforme e possibilità di giocare in multiplayer tra PC e console, ma anche il multiplayer cooperativo offline.