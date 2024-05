Marvel Rivals riceverà una closed beta anche su PS5, ecco trailer e periodo

Marvel Rivals riceverà una closed beta anche su PS5 , con i test che si svolgeranno a partire dal mese di luglio: lo rivela il nuovo trailer del gioco, pubblicato da NetEase Games in occasione dello State of Play.

Ottimi riscontri, finora

Sappiamo che sono state tantissime le registrazioni per la closed alpha di Marvel Rivals su PC, al punto che gli sviluppatori hanno dovuto aumentare la capacità dei server rispetto a quelle che erano le stime iniziali, dunque c'è senz'altro un grande entusiasmo attorno al gioco.

In generale, la formula dell'hero shooter alla Overwatch applicata agli eroi dell'universo Marvel sembra una carta vincente, anche e soprattutto per via della straordinaria quantità di personaggi inseriti nel gioco, che porterà a un grado di varietà inedito per il genere.

Per il resto, a livello di meccaniche, design degli scenari, stile grafico e dinamicità, Marvel Rivals si pone senza dubbio come un progetto molto interessante e siamo curiosi di scoprire come si arricchirà e verrà migliorato grazie a queste sessioni in accesso anticipato.

Completati i test preliminari nel corso dell'estate magari arriverà anche una finestra di lancio per il gioco, che al momento non è ancora stata comunicata.