L'edizione rimasterizzata di Until Dawn ha un periodo d'uscita e del gameplay dallo State of Play

Durante lo State of Play di questa sera c'è stato spazio anche per l'edizione rimasterizzata dell'horror slasher Until Dawn, sviluppata da Ballistic Moon Studio e in uscita nell'autunno del 2024 in contemporanea su PS5 e PC. Il gioco era stato annunciato in un precedente State of Play, ma non era mai stato mostrato. Ossia, in realtà parliamo di un titolo ben conosciuto, ma molti erano curiosi di vedere il livello della rimasterizzazione, considerando la natura estremamente cinematografica del titolo.