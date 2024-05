L'action open world Where Winds Meet si mostra con un trailer dallo State of Play

Tra i tanti protagonisti dello State of Play di maggio c'è anche Where Winds Meet, l'action adventure in terza persona ambientato nella Cina medievale realizzato dagli sviluppatori Everstone Studios per PS5, che abbiamo rivisto in azione in uno scopiettante gameplay trailer, che trovate nel player sottostante.

Where Winds Meet è ambientato nel periodo della storia cinese noto come le Cinque Dinastie e Dieci Regni, un'epoca di grandi turbolenze e cambiamenti. Nei panni di un giovane eroe che ha dimenticato il proprio passato e che deve percorrere una strada ricca di sfide per conoscere il suo destino, ci avventureremo in un mondo aperto vasto e senza soluzione di continuità composto da varie regioni e affrontando nemici di vario genere, da guerrieri a mostri.