Elden Ring, Sellen: come completare la missione della Strega

La Strega Sellen è un personaggio molto importante di Elden Ring, specialmente per tutti coloro che sceglieranno di affrontare il titolo di FromSoftware facendo affidamento su una build legata alla magia. Si tratta infatti della prima venditrice di Stregonerie, ovvero le magie legate alla statistica Intelletto, che si può incontrare nell'Interregno, Ma non è finita qui: è anche la protagonista di un interessante quest dedicata che vi permetterà di indagare a fondo le origini delle Stregonerie. In questa guida alla missione secondaria della Strega Sellen analizzeremo tutti i passi necessari per concludere la sua vicenda.

Sellen a Sepolcride La posizione iniziale di Sellen Il primo incontro con la Strega Sellen avviene nel punto di interesse Rovine Lungo la Strada, un luogo posizionato ai margini della grande strada principale di Sepolcride. Per la precisione si trova al piano inferiore delle rovine, alle spalle di un piccolo mid-boss Testa di Zucca molto semplice da da sconfiggere. Fin da questo primo incontro, sarà possibile interagire con Sellen per diventare di fatto suoi apprendisti, apprendendo da lei - ovviamente in cambio di Rune - una selezione piuttosto limitata di Stregonerie. Piccola parentesi: per sbloccare nuove Stregonerie da aggiungere al suo inventario è necessario consegnarle determinate pergamene. Il nostro consiglio, tuttavia, è quello di non consegnarle a Sellen bensì a Miriel, il custode (tartaruga) della Chiesa dei Voti che si può trovare nell'omonima posizione di Liurnia Lacustre. Il motivo è che la missione di Sellen potrebbe portarla a spostarsi, in seguito a determinate scelte addirittura a sparire per sempre, mentre Miriel è un personaggio che rimarrà dall'inizio la fine del gioco sempre nella stessa posizione. Di seguito vediamo la posizione di tutte le pergamene che sbloccano nuove Stregonerie: Pergamena dell'Accademia: Si trova a Liurnia Lacustre, all'estremità sud del grand lago appena entrati nella regione, pattugliata da scheletri. Pergamena della Casa Reale: Si trova a Sepolcride, non lontano da Sellen. Costeggiando l'est del Lago di Agheel ci sarà una piccola salita che devia dalla strada principale di Sepolcride, e la pergamena sarà custodita da un gruppo di nemici. Pergamena dell'Epitome: si trova dentro l'Accademia di Raya Lucaria, appena sopra alle scale del luogo di grazia Sala Studio. Inoltre in Elden Ring ci sono quattro Stregonerie Leggendarie, ovvero Stelle della Rovina, Cometa di Azur, Luna Nera di Ranni e Pioggia di Stelle Primordiali. Per sapere dove trovarle potete consultare la nostra guida dedicata. Sellen rimarrà nella sua cella senza offrire missioni per parecchio tempo.

La missione di Sellen Il percorso da fare per scalare il Monte Gelmir e raggiungere la posizione di Azur, il puntino rosso. La missione vera e propria di Sellen non avrà inizio finché non avrete ottenuto accesso all'Altopiano di Altus, nello specifico alla sotto-regione del Monte Gelmir. Percorrendo l'interezza del percorso circolare che sale lentamente attorno al Monte arriverete al cospetto di un vecchio stregone di nome Azur, un NPC muto. Interagendo con lui nella posizione indicata, riceverete la stregoneria Cometa di Azur, che oltre a essere una fra le più forti del titolo è anche uno degli oggetti del desiderio di Sellen. Sarà solo parlando con Sellen dopo aver interagito con Azur che la strega darà inizio alla sua missione. Il puntino rosso indica la parete illusoria da rompere per entrare nel Ritiro di Sellia. In giallo abbiamo segnato la Chiesa della Pestilenza per aiutarvi a orientarvi. Ritornando da Sellen, la strega vi domanderà di completare altri compiti per suo conto: la prima destinazione in cui vi invierà e alla ricerca dell'Antico Stregone Lusat, che si dice sia perduto a Caelid, prima di affidarvi una speciale Chiave di Scintipietra.. Il luogo di cui parla Sellen si chiama Ritiro di Sellia ed è situata esattamente alle spalle della Chiesa della Pestilenza di Caelid (se avete già incontrato Millicent saprete di che luogo si tratta) appena sopra alla città di Sellia. L'accesso alla grotta è nascosto da una parete illusoria esattamente alle spalle del nemico stregone che pattuglia il cimitero: una volta all'interno dovrete raggiungere la stanza principale superando un paio di ulterioripareti illusorie per poi raggiungere il livello più basso: qui dietro una barriera magica che potrete spezzare con la vostra chiave speciale, troverete Lusat che vi darà la Stregoneria Stelle della Rovina. Completato anche questo compito ma soprattutto dopo aver sconfitto il Generale Radahn (questi due requisiti sono intercambiabili) Sellen vi chiederà di andare a cercare il suo vero corpo. La vera Sellen risiede nella Penisola del Pianto, al piano di sotto delle Rovine di Lammia che si trovano sulla grossa spiaggia della regione. Interagendo con il vero corpo di Sellen, potrete estrarre da lei un globo di Scintipietra che racchiude la sua anima, dopodiché sarete investiti del compito di trovare un nuovo corpo per la vostra amica Strega. La posizione del vero corpo di Sellen nelle Rovine di Lammia. A questo punto è il momento di fare una piccola deviazione verso Castello Mantorosso per incontrare Jerren, l'uomo responsabile del Festival della Guerra di Radahn. La sua vicenda s'intreccia infatti pesantemente con quella di Sellen: in quanto cacciatore di streghe, è suo compito tentare di impedire a personaggi come la vostra amica di spingersi troppo oltre nella ricerca della magia primordiale. Dopo aver parlato con lui in questo luogo si sposterà proprio alle Rovine di Lammia dove avete trovato il "vero" corpo di Sellen, ma si renderà conto di essere arrivato troppo tardi. Questa è la posizione esatta del nascondiglio di Seluvis: dovete rompere il pavimento. Una volta recuperata l'anima della strega dovrete trovare un corpo adatto ospitarlo al suo interno: fortuna vuole che il viscido stregone Seluvis, il seguace di Ranni che risiede a Tre Sorelle, abbia proprio l'involucro che fa al caso vostro. Entrando nel laboratorio segreto dello stregone, che si trova alle proprio spalle della sua torre sotto un pavimento illusorio, otterrete accesso al suo laboratorio delle marionette, luogo in cui ospita diversi corpi ormai inanimati. Rompendo la parete illusoria proprio alle spalle del messaggio lasciato per terra da Seluvis, troverete un corpo tale e quale a quello di Sellen, strumento grazie al quale riuscirete a portarla nuova vita.