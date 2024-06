Elden Ring, Nepheli Loux: la guida alla missione della Senzaluce

Nepheli Loux è uno dei personaggi più affascinanti di Elden Ring: in questa guida spieghiamo come completare la sua missione secondaria.

Nepheli Loux è uno dei personaggi più affascinanti di Elden Ring, una Senzaluce legata a una corposa missione secondaria che per lungo tempo ha rappresentato - anche a causa di un bug - uno dei più grandi misteri irrisolti nell'opera di FromSoftware. Si tratta di un NPC piuttosto importante alla luce della "lore" dell'Interregno, dal momento che la sua vicenda s'intreccia con quella di altri personaggi il cui contributo alla narrazione è molto pesante. In questa guida alla missione di Nepheli Loux analizzeremo tutti i passi necessari per completarla oltre che le complesse scelte che potrebbero cambiarne l'esito.

La missione di Nepheli Loux Nepheli Loux nello stanzino di Castello Grantempesta Il primo incontro con Nepheli Loux avviene a Castello Grantempesta, per la precisione in un piccolo stanzino che precede l'ultima salita - quella pattugliata da un grosso troll, per intenderci - verso l'arena in cui sfidare Godrick, boss finale dell'area. Noterete Nepheli trionfante sopra il corpo senza vita di un Cavaliere Esule: dopo aver esaurito tutti i dialoghi con lei, avrete la possibilità di evocarla per darvi una mano nella battaglia contro Godrick, e una volta che il nemico sarà sconfitto la ragazza lascerà la zona. Nepheli farà una brevissima visita alla Rocca della Tavola Rotonda, appena fuori dalla stanza in cui risiede il leader del luogo Gideon Ofnir. Parlando con entrambi questi personaggi potrete approfondire leggermente il loro rapporto, scoprendo che il capo della Rocca è di fatto il padre adottivo della giovane. Dopo aver esaurito le opzioni di dialogo con Nepheli, vi farà dono di un talismano e partirà nuovamente per il suo pellegrinaggio. Nepheli Loux nel villaggio degli Albinauri. L'incontro successivo con Nepheli avviene nella regione di Liurnia Lacustre, lungo la salita che conduce al Villaggio degli Albinauri. Per raggiungere questo luogo non dovete fare altro che spingervi al di sotto dell'altipiano a ovest della regione, attraversando la palude velenosa fino a toccare la terraferma. Qui incontrerete la Senzaluce sconvolta da ciò che è successo: gli Albinauri sono infatti stati completamente sterminati, e ragazza inizierà a maturare un forte sospetto che il mandante dell'operazione sia proprio suo padre adottivo Gideon Ofnir. Eliminando il piccolo boss che si trova oltre il ponte del Villaggio degli Albinauri (potete anche recuperare un Pezzo di Medaglione Segreto del Sacro Albero dall'Albinauro camuffato da vaso accanto al nemico che suona) e riposando al luogo di grazia la missione andrà avanti ancora una volta. La posizione finale di Nepheli nella Rocca della Tavola Rotonda. A questo punto, facendo ritorno alla Rocca della Tavola Rotonda, sarete invasi da Ensha, il servitore di Gideon, che tenterà di eliminarvi. Una volta sconfitto tornerete nella "vera" Tavola Rotonda e potrete recarvi a chiedere spiegazioni a Gideon Ofnir, che tuttavia sarà molto evasivo sulla questione e si limiterà a scusarsi per l'accaduto. Nepheli, invece, si sarà spostata al piano di sotto della Rocca, giusto in fondo alla scala di legno accanto al fabbro: parlate con lei fino a esaurire le opzioni di dialogo, dopodiché rimarrà congelata qui in attesa della vostra prossima mossa.

La scelta di Nepheli Loux Seluvis nella sua torre a Tre Sorelle. Siamo giunti di fronte a un bivio, perché il destino di Nepheli Loux sarà legato esclusivamente alle vostre scelte. Di fronte a voi si snoda un sentiero piuttosto malvagio, legato allo stregone Seluvis, e un altro che punta verso l'incoronazione della ragazza al ruolo che le spetta. Lo stregone Seluvis, viscido seguace di Ranni che risiede nella regione di Tre Sorelle, ha infatti un particolare interesse nei confronti di Nepheli Loux: quando avrete raggiunto questo momento nella missione di Nepheli, vi consegnerà una particolare pozione e vi chiederà di somministrargliela. Mettiamo bene in chiaro le cose: dando la pozione a Nepheli la trasformerete in una marionetta senza anima che si andrà ad aggiungere alla collezione di Seluvis (il suo laboratorio si può scoprire colpendo un pavimento invisibile dietro la sua torre). Se eseguirete la sua richiesta, lo stregone vi offrirà uno spirito d'evocazione dotato delle sembianze e delle abilità di Nepheli, mentre lei in sostanza morirà. Vale la pena precisare che la pozione di Seluvis si può offrire anche ad altri personaggi specifici, come per esempio il Mangiasterco, ottenendo lo stesso identico risultato che si sarebbe ottenuto con Nepheli. Somministrando la pozione a qualcuno, la missione dello stregone andrà avanti, finché Seluvis non vi domanderà di fare la stessa cosa con la sua padrona Ranni. Inutile dire che mettersi contro la strega è una scelta molto, molto stupida: se proverete a tradirla vi eliminerà senza sforzo per poi ridurre Seluvis a un ammasso di cenere. La posizione di Quattro Campanili a Liurnia Lacustre. Per proseguire lungo il filone positivo della missione, la prima cosa da fare è ottenere accesso all'area tutorial di Elden Ring, quella in cui vi siete risvegliati per la prima volta e avete affrontato il Presagio. Per poterla raggiungere è necessario attivare uno specifico teletrasporto nel punto di interesse Quattro Campanili che si trova a Liurnia Lacustre: ciascun teletrasporto richiede una Chiave della Spada Magica per essere attivato, e quello che vi interessa è segnalato con la descrizione: "Precipizio dell'Attesa". Le tre chiavi sono rispettivamente: A Quattro Campanili, dentro un forziere. Nell'Accademia di Raya Lucaria, nella sezione nascosta sui tetti dell'Accademia accessibile prima di affrontare Rennala. Nella Città di Sellia, a Caelid, dietro una parete magica che si può aprire accendendo i bracieri sui tetti. Raggiunta la Cappella dell'Attesa tramite il teletrasporto, oltre a vendicarvi del primo nemico che probabilmente vi ha sconfitti all'inizio del gioco, potrete raggiungere finalmente il livello superiore della struttura e raccogliere l'oggetto chiave Re Falco della Tempesta. Consegnando questo oggetto a Nepheli Loux la aiuterete a tornare sulla buona strada, ma prima di poter cantare vittoria bisognerà completare un altro paio di passaggi.