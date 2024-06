Charging Station per DualSense di PlayStation 5 è in sconto su Amazon Italia

Avete sempre il controller di PS5 scarico nel momento sbagliato? Toglietevi il pensiero con la stazione di ricarica ufficiale di Sony, ora in offerta. Tramite Amazon Italia potete infatti acquistare la Charging Station per DualSense di PlayStation 5 con uno sconto del 30%. Vi basta raggiungere questo indirizzo oppure utilizzare il box che vedete qui sotto. Il prezzo consigliato è 29.99€. Lo sconto attuale non è il migliore di sempre, ma la differenza è di un singolo euro, quindi se siete interessati si tratta comunque di una buona promozione.

Le funzioni del caricatore ufficiale per DualSense

La Charging Station di PlayStaton 5 permette di caricare due controller ufficiale di Sony in un colpo solo. Questo fa sì che si abbia sempre i controller con la batteria piena quando si inizia una sessione o comunque di tenerne in carica uno mentre si usa l'altro, così da cambiare al volo quando quello tra le nostre mani sta per esaurire la batteria.

Due controller DualSense sopra una Charging Station

Questo prodotto è il più venduto della propria categoria su Amazon e ha oltre 1.700 recensioni su Amazon, con una media di 4.8 su 5. In pratica si tratta di un dispositivo universalmente apprezzato dai videogiocatori di PS5. Utilizzandolo non è necessario collegare il controller alla console mentre si gioca, così da non avere scomodi cavi in giro.