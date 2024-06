Nintendo Switch Online aggiunge ben 5 giochi di Mega Man al catalogo scaricabile gratis dagli abbonati

Tutti i titoli in questione sono usciti negli anni 90 su Game Boy, in particolare tra il 1991 e il 1994, tanto per avere un'idea della quantità di titoli e della frequenza con cui questi venivano immessi sul mercato all'epoca.

Nintendo ha lanciato un aggiornamento tutto a tema Mega Man per il catalogo di Nintendo Switch Online , con ben 5 giochi della serie in versione Game Boy disponibili da oggi e scaricabili liberamente dagli abbonati al servizio online della casa di Kyoto.

La storia degli action in 2D

Si tratta di giochi dal valore storico notevole, che rappresentano in alcuni casi la summa dell'action classico in 2D, almeno in contesto portatile.

Sono anche titoli dotati di un livello di difficoltà notevole, dunque preparatevi a delle sfide impegnative.

Mega Man: Dr. Wily's Revenge, uscito nel 1991, ci vede scontrarci con il malvagio Dr. Wily, che ha creato una sorta di "Mega Man Killer" da affiancare ai suoi Robot Masters. Mega Man 2 vede ancora il solito villain impossessarsi del Time Skimmer, cosa che ci lancia in un'avventura in giro per il tempo, mentre in Mega Man 3 siamo ancora una volta a dare la caccia allo scienziato pazzo nella sua enorme fortezza.

In Mega Man 4 abbiamo contro un'intera città di robot caduti sotto il controllo di - indovinate? - Dr. Wily, mentre in Mega Man 5 abbiamo a che fare con una vera e propria invasione su scala globale. Insomma, un bel tuffo nell'epoca d'oro degli action 2D è quello che ci aspetta con questo pacchetto di titoli su Nintendo Switch Online, disponibili da oggi, 7 giugno.