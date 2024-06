Jurassic World Evolution 2 è in sconto al prezzo minimo storico su Amazon Italia

Chi non ama i dinosauri (non ditelo in giro in caso, i fan dei dinosauri non perdonano)? Se anche voi amate i nostri antichi vicini di casa, allora non dovreste perdere l'occasione di acquistare in offerte Jurassic World Evolution 2, per PS5. Lo sconto segnalato è del 21% rispetto al prezzo mediano su Amazon Italia. Potete trovare il prodotto a questo indirizzo oppure tramite il box qui sotto. Il prezzo mediano è 35.99€, secondo quanto indicato da Amazon. Il venditore è Prezzo Bomba che propone ora il prezzo più basso di sempre.