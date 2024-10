Il Playtest di Nintendo Switch Online è stato rivelato da un utente

Un utente ha rivelato i contenuti del Playtest di Nintendo Switch Online, descrivendo le meccaniche di una delle esperienze che l'azienda giapponese sta testando in gran segreto, in barba all'accordo di non divulgazione che tutti i tester dovrebbero aver firmato.

Si è parlato parecchio delle novità in arrivo sulla piattaforma Nintendo Switch Online, con numerose teorie che ruotavano attorno a un possibile ritorno del Miiverse oppure al supporto dei giochi GameCube, ma a quanto pare Nintendo è al lavoro su di un concetto nuovo.

Stando a quanto rivelato su X da tale Ethan_ThisGuy, il Playtest include infatti un'esperienza cooperativa in cui gli utenti devono costruire insieme un enorme pianeta, puntando sulla creatività e su di un certo numero di risorse disponibili.

Man mano che si fanno progressi, sul pianeta compaiono nuove zone, nemici da affrontare e risorse extra, mentre un elemento di fondamentale importanza sono i fari, capaci di purificare con la propria luce le zone circostanti.

La medesima esperienza presenta anche una sorta di social hub denominato Dev Core, dove i giocatori possono incontrarsi, far salire di livello i propri personaggi, sbloccare nuovi oggetti e altro ancora.