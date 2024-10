Bloober Team sarebbe disposto a creare altri remake di Silent Hill o un nuovo gioco della serie

In un'intervista con IGN successiva all'annuncio del nuovo survival in terza persona Cronos: The New Dawn , il director e designer Wojciech Piejko ha suggerito che il team sarebbe più che favorevole a lavorare a ulteriori remake o un nuovo gioco del franchise di Silent Hill se si presenterà l'occasione giusta.

Nonostante le premesse iniziali non fossero delle migliori, il remake di Silent Hill 2 realizzato da Bloober Team si è rivelato un ottimo rifacimento in grado di mantenere intatta l'atmosfera inquietante dell'originale, al contempo donandogli un comparto grafico al passo con i tempi. E a quanto pare lo studio polacco sarebbe aperto a l'idea di continuare a lavorare sulla serie horror di Konami.

Bloober Team è sempre aperto alle opportunità

"Penso che siamo sempre aperti alle opportunità", ha risposto Piejko alla domanda se Bloober sarebbe disposta a lavorare ad altri Silent Hill. "Se ci piace, la cogliamo".

Pyramid Head in Silent Hill 2

"Ci sono opportunità che bisogna cogliere. Come Silent Hill 2, si può rifare la leggenda. Quindi sì, credo che tutto sia possibile".

Ovviamente tutto dipende da Konami e se riterrà soddisfacenti le vendite del rifacimento del secondo capitolo a tal punto da convincersi a commissionare un altro remake o un nuovo gioco. Almeno per il momento, da questo punto di vista sta performando bene sul mercato, stando ai dati condivisi dalla compagnia. Come accennato, pochi giorni fa Bloober Team ha presentato Cronos: The New Dawn, un nuovo survival horror in arrivo su PC, PS5 e Xbox Series X|S il prossimo anno.