Microsoft presenta i nuovi controller trasparenti Cypher modello Elite, disponibili su Xbox Lab

Nuovi controller trasparenti della serie Cypher possono ora essere creati attraverso Xbox Lab, anche in versione Elite, con nuove possibilità di personalizzazione offerte agli utenti per creare la propria periferica secondo diverse possibilità inedite.

Abbiamo visto di recente comparire sul mercato i controller della serie Cypher, che si caratterizzano per un corpo trasparente che lascia intravedere i meccanismi interni del dispositivo, e questo elemento potrà essere selezionato anche come personalizzazione in Xbox Lab.

Potrà inoltre essere applicato ai controller di tipo Elite, laddove in precedenza il Cypher era stato visto applicato solo ai controller standard, dunque si aprono ulteriori possibilità di modifica per gli utenti che cercano invece un controller di alto profilo.