In Sound Mind: un nuovo trailer di gameplay ci ricorda l'uscita imminente

Modus Games ha pubblicato un nuovo trailer di gameplay dell'horror In Sound Mind, che ci mostra di nuovo il gioco in azione e ci ricorda l'imminente uscita. Il filmato mostra delle sequenze inedite, quindi mai viste finora. Se volete farvi un'idea di cosa vi aspetta, guardatelo.

Per avere più informazioni, leggete il nostro provato di In Sound Mind, in cui abbiamo scritto:

In Sound Mind è un gioco dalle molte anime, come ci ha svelato questa nuova prova. Dopo una sezione molto tradizionale, come quella della prima cassetta, ci aspettavamo qualcosa di simile, ma siamo stati stupiti. Se in positivo o in negativo ve lo sapremo dire quando avremo il quadro completo del gioco. La seconda cassetta non ci è dispiaciuta nel suo complesso, soprattutto per alcuni risvolti cui è meglio non accennare per non dare troppe anticipazioni, ma vi dobbiamo confessare che di orrore ne abbiamo visto e provato poco. A questo punto ci aspettiamo che anche le altre cassette, che probabilmente avremo modo di vedere solo con la versione finita, cambino ulteriormente le carte in tavola.

Per il resto vi ricordiamo che In Sound Mind sarà disponibile a partire dal 28 setttembre 2021 su PC, Xbox Series X e S, PS5 e Nintendo Switch.