In Sound Mind, il provato di una nuova cassetta di questo intrigante horror psicologico

Quando pensate a un gioco horror moderno in prima persona cosa vi viene subito in mente? Di solito il protagonista è solo, disarmato e spesso completamente inerme di fronte ai pericoli che lo attendono. Ogni volta che si viene uccisi si perdono progressi e si è costretti a rifare ampie sezioni, sempre senza potersi difendere. A parte in rari ibridi come Resident Evil Village, che vanno dall'horror puro allo sparatutto in prima persona senza soluzione di continuità, solitamente questi titoli offrono un gameplay molto specifico, fatto di lente esplorazioni di aree molto buie e misteriose (con richiami iconografici al genere messi in bella vista), di sobbalzi continui per colpa di qualche rumore proveniente da chissà dove e di fughe repentine quando individuati dal mostro di turno.

In Sound Mind è in parte così, ossia lo è nella sua prima parte, ma il materiale che abbiamo avuto modo di giocare ha messo in evidenza un lato completamente diverso del gioco, molto più action.

Scoprite tutto nel provato di In Sound Mind.