Psychonauts 2, trailer della storia per Xbox One, Series X|S, PC e PS4

Double Fine e Microsoft hanno pubblicato oggi il trailer della storia di Psychonauts 2. Il nuovo folle platformw 3D del team di Tim Shafer arriverà su Xbox One, Series X|S, PC e PS4 il 25 agosto 2021. Il trailer è stato pubblicato per accompagnare la nuova ondata di anteprime disponibili sui migliori siti di videogiochi al mondo.

Come possiamo apprendere dalla penna di Aligi Comandini, Psychonauts 2 inizia esattamente dove il primo capitolo era finito e continuerà la storia di Raz all'interno della spesso folle psiche dei diversi personaggi che incontrerà.

Ognuna di queste menti si tramuterà in un livello differente per forma, design e anche obiettivi da compiere sempre controllando il simpatico protagonista. Difficile? Nemmeno per sogno! Double Fine ha assicurato che si potrà completare il gioco attivando l'invincibilità. Un'opzione che non andrà a disattivare gli obiettivi di gioco, così da venire incontro a giocatori di tutte le fasce di età, ma non solo.

Psychonauts arriverà il 25 agosto su PC, PS4 e Xbox One, con la possibilità di avere l'upgrade gratuito a Xbox Series X|S anche attraverso l'Xbox Game Pass. L'aggiornamento per PS5 non è al momento previsto.