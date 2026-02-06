1

Ecco i primi giochi che saranno aggiunti ai Console Archives su Nintendo Switch 2 e PS5

Hamster Corporationha svelato i primi giochi che saranno inclusi nei nuovi Console Archives per Nintendo Switch 2 e PS5.

NOTIZIA di Simone Tagliaferri   —   06/02/2026
La copertina di Cool Boarders

Hamster Corporation ha annunciato la line-up iniziale della sua nuova serie Console Archives, annunciata nel corso del Nintendo Direct del 5 febbraio. Si tratta di un modo per portare su hardware moderno alcuni giochi classici per le console del passato.

I giochi arriveranno su diverse piattaforme, ance se non sempre in conteamporanea, come svelato dall'editore.

I giochi

Vediamo quindi l'elenco dei titoli previsti in uscita come parte della serie Console Archives su PlayStation 5 e Nintendo Switch 2 nelle prossime settimane, con alcuni che già sono disponibili.

L'elenco diramato da Hamster
  • Ninja Gaiden II: The Dark Sword of Chaos (Tecmo, 8-bit) - Disponibile ora su Nintendo Switch 2, dal 14 febbraio su PlayStation 5
  • Cool Boarders (UEP Systems, 32-bit) - Disponibile ora su Nintendo Switch 2, da 14 febbraio su PlayStation 5
    • Doraemon (Hudson, 8-bit) - 30 luglio
  • Doraemon (Hudson, 8-bit) - 30 luglio
  • Nobunaga's Ambition (KOEI, 8-bit)
  • MagMax (Nichibutsu, 8-bit)
  • Sonic Wings Special (Video System, 32-bit)
  • Dezaemon Plus (Atena, 32-bit)
  • Rhapsody: A Musical Adventure (Nippon Ichi Software, 32-bit)
  • Master of Monsters: Disciples of Gaia (Toshiba-EMI, 32-bit)
  • Monster Rancher Hop A Bout (Tecmo, 32-bit)
  • UFO: A Day in the Life (ASCII, 32-bit)

In futuro, se l'iniziativa avrà successo, ne saranno aggiunti sicuramente degli altri, per la gioia degli amanti del retrogaming.

