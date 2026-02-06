Ecco i primi giochi che saranno aggiunti ai Console Archives su Nintendo Switch 2 e PS5

Hamster Corporation ha annunciato la line-up iniziale della sua nuova serie Console Archives, annunciata nel corso del Nintendo Direct del 5 febbraio. Si tratta di un modo per portare su hardware moderno alcuni giochi classici per le console del passato.
I giochi arriveranno su diverse piattaforme, ance se non sempre in conteamporanea, come svelato dall'editore.
I giochi
Vediamo quindi l'elenco dei titoli previsti in uscita come parte della serie Console Archives su PlayStation 5 e Nintendo Switch 2 nelle prossime settimane, con alcuni che già sono disponibili.
- Ninja Gaiden II: The Dark Sword of Chaos (Tecmo, 8-bit) - Disponibile ora su Nintendo Switch 2, dal 14 febbraio su PlayStation 5
- Cool Boarders (UEP Systems, 32-bit) - Disponibile ora su Nintendo Switch 2, da 14 febbraio su PlayStation 5
- Doraemon (Hudson, 8-bit) - 30 luglio
- Nobunaga's Ambition (KOEI, 8-bit)
- MagMax (Nichibutsu, 8-bit)
- Sonic Wings Special (Video System, 32-bit)
- Dezaemon Plus (Atena, 32-bit)
- Rhapsody: A Musical Adventure (Nippon Ichi Software, 32-bit)
- Master of Monsters: Disciples of Gaia (Toshiba-EMI, 32-bit)
- Monster Rancher Hop A Bout (Tecmo, 32-bit)
- UFO: A Day in the Life (ASCII, 32-bit)
In futuro, se l'iniziativa avrà successo, ne saranno aggiunti sicuramente degli altri, per la gioia degli amanti del retrogaming.