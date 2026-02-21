Stando al rapporto "The State of Video Gaming in 2026", stilato dall'analista Matthew Ball, in questo momento Roblox ha più giocatori attivi di Steam, PlayStation e Fortnite messi insieme, arrivando a totalizzare da solo il 67% della crescita dell'industria videoludica nel 2025.
Già alla fine del 2024 gli utenti attivi giornalieri di Roblox superavano quelli delle console, ma durante lo scorso anno queste cifre sono aumentate di un ulteriore 69%, facendo segnare un incremento triplo rispetto al boom del primo anno pandemico e impossessandosi del 4,5% della spesa consumer globale, Cina esclusa.
A impressionare ancora di più sono tuttavia le ore di coinvolgimento mensile: solo nel terzo trimestre del 2025 Roblox ha totalizzato oltre 13 miliardi di ore di gioco, superando l'intero engagement totalizzato dalla piattaforma nel corso del 2020.
Su base mensile, lo scorso anno la media è stata di poco superiore ai 10 miliardi di ore: per fare un confronto, la piattaforma Steam si è fermata a circa 5 miliardi, le console PlayStation a 4,25 miliardi e Fortnite sotto il miliardo. Roblox, da solo, equivale alla somma di tutti e tre.
Ora nel mirino c'è addirittura Netflix
Pronta a rilanciare su Warner Bros Discovery, Netflix sembra essere il prossimo obiettivo: nel 2025 la piattaforma streaming ha registrato fra i 15 e i 16 miliardi di ore mensili, mentre Roblox ha raggiunto il 65% di quel dato su base annuale e addirittura l'82% nel terzo trimestre.
La differenza è che mentre la crescita di Netflix procede a rilento, con un 1% annuo, Roblox si trova ancora in una fase di piena espansione e dunque un eventuale sorpasso non appare più come un'ipotesi fantascientifica.
Ci sono infine i dati riguardanti l'engagement su mobile, molto importanti: su 13 miliardi di ore totalizzate nel terzo trimestre del 2025, ben 11,5 miliardi provengono da smartphone e tablet e solo 2,5 miliardi da PC e console: un confronto che mette ancora una volta in chiaro il potenziale del mobile gaming.