Stando al rapporto "The State of Video Gaming in 2026", stilato dall'analista Matthew Ball, in questo momento Roblox ha più giocatori attivi di Steam, PlayStation e Fortnite messi insieme, arrivando a totalizzare da solo il 67% della crescita dell'industria videoludica nel 2025.

Già alla fine del 2024 gli utenti attivi giornalieri di Roblox superavano quelli delle console, ma durante lo scorso anno queste cifre sono aumentate di un ulteriore 69%, facendo segnare un incremento triplo rispetto al boom del primo anno pandemico e impossessandosi del 4,5% della spesa consumer globale, Cina esclusa.

A impressionare ancora di più sono tuttavia le ore di coinvolgimento mensile: solo nel terzo trimestre del 2025 Roblox ha totalizzato oltre 13 miliardi di ore di gioco, superando l'intero engagement totalizzato dalla piattaforma nel corso del 2020.

Su base mensile, lo scorso anno la media è stata di poco superiore ai 10 miliardi di ore: per fare un confronto, la piattaforma Steam si è fermata a circa 5 miliardi, le console PlayStation a 4,25 miliardi e Fortnite sotto il miliardo. Roblox, da solo, equivale alla somma di tutti e tre.