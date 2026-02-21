40 anni di The Legend of Zelda, in continua ricerca dell’avventura

Il 21 febbraio 1986 usciva in Giappone The Legend of Zelda. Tanto si è narrato sulla genesi del gioco, tra la mappa disegnata a mano da Miyamoto e Tezuka in un solo giorno, al Bolero di Ravel rimosso appena prima dell'uscita (per questioni di diritti), con Kondo costretto a comporre il tema principale in poche ore. Abbiamo parlato, tante volte, dell'importanza dell'opera: un'opera che, se non ha ideato il concetto stesso di "gioco per console", c'è andata molto vicina, unendo l'immediatezza degli arcade con la complessità degli RPG per PC. Un'avventura come non se n'erano mai viste prima, che ha originato una delle saghe più prestigiose della storia dei videogiochi, capace di riscrivere l'identità stessa di questo mezzo d'intrattenimento per almeno tre volte: nel 1986, nel 1998 e nel 2017. Studiare la storia di una lingua impartisce molte lezioni utili, a livello nozionistico ed esistenziale. Ti insegna a comprendere quanto certi mutamenti siano lenti e incomprensibili ai singoli esseri umani che li vivono e li generano. Prendete la parola "bontà". Senza arretrare oltre, in accusativo latino era "bonitatem". Nel corso dei secoli è sparita la "m" finale, ed è caduta la "i" centrale: "bonitate". La "t" è poi divenuta una "d" per un fenomeno noto come sonorizzazione intervocalica e la parola si è tramutata in "bontade". Negli ulteriori secoli successivi, immaginiamo per una semplificazione che ne facilitasse l'utilizzo, è nata l'apocopata "bonta", che ha mantenuto l'accento principale sulla "a", presente fin dall'inizio: "bontà". Nessuno degli esseri umani che ha generato questi cambiamenti ha mai pensato di alterare qualcosa, né che effettivamente stesse trasformandosi alcunché. E, pur variando il significante, ovvero la parola stessa, il significato, il concetto a cui si riferisce, è rimasto stabile in tutti quei secoli. The Legend of Zelda è nato per veicolare il concetto di avventura. "It's dangerous to go alone! Take this": Link prende la spada e da lì va dove vuole. Letteralmente dove vuole. Sono cambiati i direttori del gioco: da Miyamoto a Tezuka, da Tezuka ad Aonuma, da Aonuma a Fujibayashi, ma tutti loro hanno tentato, con tecnologie e abilità diverse, di esprimere lo stesso senso di avventura, di scoperta, di ricerca. La storia di The Legend of Zelda è un continuo alternarsi tra giochi che si sono focalizzati sulla parola, quindi sul significante, e quelli che si sono concentrati sul significato, quindi sul concetto che quella parola esprime. Alcuni lo hanno fatto inconsapevolmente, altri coscientemente: tra questi ultimi rientra quello che è stato considerato dalla maggior parte della critica il miglior gioco dello scorso decennio, The Legend of Zelda: Breath of the Wild. Che ha cambiato tutto, e dal quale sarà difficile, ma imprescindibile, spostarsi.

Breath of the Wild ha cambiato tutto Dopo l'uscita di Skyward Sword, Nintendo e Aonuma, il producer della serie, si sono accorti che era tempo di cambiare: che The Legend of Zelda non era più in grado di veicolare, attraverso i codici abituali, nell'essenza rimasti immobili alla fine degli anni '90, quei valori avventurosi che avevano donato successo e regalità alla saga. Il prototipo di The Legend of Zelda che ha condotto a Breath of the Wild Se Aonuma aveva intuito la necessità di una svolta, gli uomini che l'hanno concepita e realizzata sono principalmente due: Hidemaro Fujibayashi, il direttore del gioco, e Takuhiro Dohta, un programmatore geniale, direttore tecnico della nuova era. Tutto è nato da un prototipo ispirato a The Legend of Zelda per NES, ritenuto a ragione l'origine del mito e la chiave per tracciare il futuro della serie: i due non si sono limitati a ricrearne una versione in HD, ma hanno provato ad enucleare in quel contesto le principali innovazioni che speravano di apportare. Era chiaro che fosse ormai imprescindibile abbracciare l'open world, un contesto che in 3D, per limiti tecnologici, non era stato possibile includere in precedenza: non appieno, comunque. Era meno chiaro come rendere unico un gioco open world, visto che da anni, ormai, era il genere dominante dell'industria, principalmente in virtù delle produzioni occidentali. The Legend of Zelda: Breath of the Wild, nell'edizione per Nintendo Switch 2 In quel prototipo, Dohta aveva già inserito le caratteristiche distintive di Breath of the Wild. Ovvero un sistema fisico complesso, che garantisse una libertà d'interazione senza precedenti. C'è un albero? Link lo taglia, lo getta nell'acqua, ci sale e con esso può attraversare il fiume, o lasciarsi trasportare dalla corrente. Oppure, coi pezzi di tronco rimasti, con delle pietre, può accendere un fuoco. Con quel fuoco, può illuminare una torcia. Con quella torcia può farsi strada in una caverna, o bruciare delle sterpaglie, così da generare delle correnti ascensionali, da sfruttare poi con la paravela per issarsi verso l'alto. Tutto ciò nella speranza che non piova, che l'acqua non spenga quel fuoco, perché gli sviluppatori hanno inserito un meteo dinamico che funga da meccanica di game design e non da semplice abbellimento. Bene, tutto ciò in quel prototipo funziona benissimo. Ci sono voluti cinque anni per trasportare tutto in tre dimensioni, all'interno di un mondo enorme grande come Kyoto e popolato da strutture tecnologiche ispirate alla vecchia architettura nipponica. Il risultato è stato un capolavoro assoluto, giocato a ogni latitudine da appassionati Nintendo e non, che ha concesso alla società di dominare le varie classifiche di "gioco dell'anno" e di trionfare (per la prima e unica volta) ai The Game Awards. Breath of the Wild non solo ha entusiasmato i degustatori di videogiochi, ma ha ottenuto un successo commerciale totalmente ignoto a qualsiasi precedente episodio della saga, superando i trenta milioni di copie vendute, e ha influenzato ogni open world successivo, in misura grande o piccola, che il gioco fosse occidentale od orientale.

Un universo da sfruttare Breath of the Wild ha generato un universo che Nintendo ha sfruttato in ogni modo possibile, attraverso l'esplorazione della sua lore e la riproposizione del medesimo stile grafico. La gestione del successo del gioco, e del brand The Legend of Zelda, ha anche scaturito un precedente che, supponiamo, verrà seguito nel prossimo futuro. Hyrule Warriors: L'Era della Calamità, ha espanso l'universo di Breath of the Wild Attorno al perno gravitazionale costituito dal capolavoro del 2017, Nintendo ha fatto roteare vari pianeti e qualche satellite. Innanzitutto gli immancabili ammodernamenti (remaster o remake che siano), sviluppati internamente ed esternamente, come Link's Awakening (2019, realizzato da Grezzo) e Skyward Sword HD (2021, in collaborazione con Tantalus Media). Per esplorare l'universo del gioco attraverso un altro genere, Nintendo si è anche affidata a Koei Tecmo: nel 2020 infatti è uscito Hyrule Warriors: L'Era della Calamità, ambientato nel secolo antecedente a Breath of the Wild. Non è stato il primo musou a tema, ma è stato il primo ad essere direttamente connesso a un coevo capitolo principale, esplorandone l'ambientazione e utilizzando il medesimo stile grafico. The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, il seguito di Breath of the Wild Nintendo ha anche sviluppato un seguito diretto, il trionfalmente accolto Tears of the Kingdom, pubblicato nel 2023, e ambientato cinque anni dopo il predecessore, da cui ha ereditato anche la mappa, poi espansa attraverso il Sottosuolo e le Isole Celesti. Anche in questo caso è stato elaborato un musou a tema, Hyrule Warriors: L'Era dell'Esilio, andando probabilmente a completare la storia di questo Link e questa Zelda, che si dipana nel corso di secoli, se non millenni, tra viaggi nel tempo e trasformazioni draconiche. A completare questa "era" della serie ci sono altri due spin-off con visuale dall'alto, Cadence of Hyrule (2019, sviluppato da Brace Yourself Games) e il ben più ambizioso Echoes of Wisdom, creato assieme a Grezzo.