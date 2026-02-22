Hideki Kamiya ha augurato di morire mille volte a chi ha fatto spoiler su Resident Evil Requiem

Hideki Kamiya , director di Resident Evil 2, Bayonetta, Astral Chain e di innumerevoli altri giochi, attualmente al lavoro sul seguito di Ōkami, ha augurato di morire mille volte a chi ha dato anticipazioni sulla trama di Resident Evil Requiem . In effetti, non è uno che le manda a dire o che ama essere particolarmente moderato nelle sue uscite.

La maledizione di Kamiya

Il simpatico augurio è arrivato tramite un post su X, dove il nostro si è lasciato andare alla rabbia per chi pensa che sia divertente rovinare la sorpresa agli altri con spoiler e affini.

Al momento X/Twitter ha dei problemi e non è possibile caricare il post

"Se ricordo bene, anche ai tempi di Resident Evil 2, la parte finale della storia fu anticipato da un settimanale di gossip fotografico..." Ha scritto lo sviluppatore, per poi continuare con quella che appare essere una vera e propria maledizione. "Per la vostra soddisfazione egoistica personale, calpestate i sentimenti degli utenti che stanno aspettando con entusiasmo un gioco, così come quelli dei creatori che hanno dato tutto per realizzarlo: è un atto spregevole che distrugge la felicità di tutti, degno di mille morti... Che tu sia maledetto e non possa mai più giocare a un videogioco..."

Chiaramente, non riporteremo le anticipazioni della trama di Resident Evil Requiem che hanno iniziato a circolare negli scorsi giorni, provenienti da alcuni utenti che hanno ricevuto in anticipo delle copie del gioco. Anche perché manca pochissimo per poterci giocare, visto che si parla del 27 febbraio 2026 su PC, Xbox Series X e S, PlayStation 5 e Nintendo Switch 2.