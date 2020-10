Fortnite, dove trovare la macchina dei Ghostbusters

Sorpresa sorpresa, Fortnite Capitolo 2 Stagione 4 offrirà ai giocatori una collaborazione con il franchise Ghostbusters. La macchina dei protagonisti, anzi, è già stata nascosta dagli sviluppatori di Epic Games all'interno dell'isola.



Dove trovare la macchina dei Ghostbusters? Presto detto: attualmente la vettura Ecto-1 si trova attualmente all'interno di un capannone abbandonato, sull'isolotto a sud-est della mappa di gioco. Per ora, è chiaro: in futuro potrebbe anche essere spostata, quindi vi consigliamo di correre sul posto non appena possibile.



Ad ogni colpo, la macchina degli Acchiappafantasmi emetterà un suono caratteristico, fino alla sua distruzione; probabilmente possiede così tanti punti salute proprio per dare a tutti l'occasione di ascoltarli. Delle skin a tema ovviamente potrebbero arrivare in tempo per Halloween 2020: vi terremo aggiornati. Intanto dovrete accontentarvi della conferma dell'evento La vendetta di Mida.



Il video qui di seguito riportato mostra la posizione dell'Ecto-1 sull'isola di Fortnite: buona visione.