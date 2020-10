Yakuza: Like A Dragon su Xbox Series X ha caricamenti quasi istantanei

Yakuza: Like A Dragon ha caricamenti quasi istantanei su Xbox Series X, a dimostrazione di come l'utilizzo dell'SSD come parte integrante dell'Xbox Velocity Architecture abbia trasformato questo aspetto dei videogiochi nella next gen.

Il producer Masayoshi Yokoyama sembra particolarmente soddisfatto di quanto è stato raggiunto, in termini di immediatezza per quanto riguarda l'inserimento nell'azione di gioco, dal team con Xbox Series X e Series S, sostenendo che la mancanza di tempi di attesa per i caricamenti rappresenta un cambio notevole in termini di "quality of life" per i giocatori.

I caricamenti su Xbox Series X sono "quasi istantanei", secondo Yokoyama, "personalmente sono rimasto molto impressionato dalla riduzione dei tempi di caricamento dovuta all'SSD, sono quasi istantanei; non c'è nemmeno il tempo di leggere i consigli sulla schermata di caricamento!" Ha affermato il producer di Yakuza: Like A Dragon.

Si tratta comunque di miglioramenti un po' a tutto campo per quanto riguarda la versione next gen su Xbox Series X, con Yokoyama a riferire che la cosa più impressionante è comunque "Vedere il gioco andare fluidamente a 60 frame al secondo o in 4K nativi con caricamenti quasi inesistenti".

Yakuza: Like a Dragon si è recentemente mostrato di nuovo in un trailer per Xbox Series X|S che è un capolavoro del nonsense, mentre in attesa del gioco, in arrivo il 10 novembre su Xbox Series X e Series S, Sega ha rilasciato Streets of Kamurocho, una sorta di picchiaduro classico a scorrimento in 2D, ispirato alla serie.