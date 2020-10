Streets of Kamurocho: Yakuza incontra Streets of Rage, gratis su Steam da SEGA

Streets of Kamurocho è un assurdo mashup fra Yakuza e Streets of Rage, di quelli che è facile immaginare siano stati realizzati dai fan con un editor. E invece no, è un progetto ufficiale targato SEGA!

Realizzato in occasione delle celebrazioni per il 60esimo anniversario della casa giapponese, Streets of Kamurocho potrà essere scaricato gratis su Steam solo dal 17 al 19 ottobre.

Nella sinossi del gioco si legge: "Il Clan Tojo è caduto nel caos a causa dalla morte del suo terzo presidente. La violenza si diffonde nelle strade, e solo Kazuma Kiryu e Goro Majima possono porre fine agli spargimenti di sangue!"

Dunque sì, è possibile giocare in cooperativa in locale, utilizzando contemporaneamente Kazuma e Goro per affrontare i nemici del Clan Tojo e ripulire le strade di Kamurocho da una nuova ondata di violenza.

Qui di seguito potete vedere il trailer di Streets of Kamurocho e le immagini del gioco.