The Outer Worlds su Nintendo Switch, la patch 1.2 migliora grafica e performance

The Outer Worlds su Nintendo Switch ha subito una netta evoluzione con il rilascio della patch 1.2, che migliora grafica e performance della versione dell'RPG Obsidian per la console Nintendo, finora piuttosto sottotono anche rispetto alle altre.

Il team Virtuos ha continuato a lavorare sull'aspetto tecnico di The Outer Worlds su Nintendo Switch e il risultato è questo importante aggiornamento 1.2 che incrementa grafica e performance in maniera notevole, aggiungendo caratteristiche e migliorando l'ottimizzazione.

Il cielo appare molto più ricco e dettagliato grazie all'introduzione di skybox con nuvole cangianti, inoltre è stato implementato lo screen space ambient occlusion a risoluzione dimezzata ma in grado di rendere molto più vivida e piacevole la grafica del gioco.

Le performance sono inoltre migliorate attraverso un'ottimizzazione nel caricamento e nella gestione delle texture e migliorando anche il flusso audio, il tutto per liberare risorse sulla CPU che ora è in grado di mantenere un frame-rate più stabile e nettamente migliore rispetto a prima.

La patch dovrebbe essere già disponibile in queste ore su Nintendo Switch: "La prossima volta che lancerete The Outer Worlds su Nintendo Switch, dovreste vedere la patch 1.2 pronta per il download e l'installazione", si legge in un messaggio da parte del team di sviluppo, "La patch è richiesta per sistemare alcuni specifici problemi e applicare dei cambiamenti".

Questi sono dunque i cambiamenti principali effettuati dall'aggiornamento: