Fortnite: La vedetta di Mida, l'evento di Halloween potrebbe arrivare domani

Abbiamo delle notizie molto interessanti a tema Fortnite Battaglia Reale, e al suo nuovo evento di Halloween 2020. Quest'ultimo potrebbe chiamarsi La vendetta di Mida, e debuttare già nella giornata di domani, 21 ottobre 2020.



Avete capito bene, l'evento di Halloween 2020 potrebbe arrivare domani. Questo ovviamente dando per buone indiscrezioni e anticipazioni delle ultime ore, che potrebbero anche rivelarsi false. In particolare, sarebbe stata la pagina russa di Fortnite a svelare il tutto, con l'espressione: "Fortnite: Nightmares, revenge of the Midas".



Sappiamo che l'evento di Halloween 2020 di Fortnite si chiama ormai da anni Fortnitemares, ma un tema specifico mancava: probabilmente quest'anno toccherà a Mida, il boss della prima stagione del Capitolo 2. Sarà tornato dal regno dei morti per vendicarsi? Tutto può essere.



Altrettanto interessante è sapere che a questo punto anche l'Aggiornamento 14.40 di Fortnite arriverà domani 21 ottobre 2020: le due cose sono infatti collegate, niente update niente Fortnitemares. Restate sulle nostre pagine: vi aggiorneremo tempestivamente. Intanto siete riusciti a sbloccare gratis la skin di Daredevil?