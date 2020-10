Nintendo ha venduto 739 milioni di console, il 365% in più di Xbox

Uno studio del sito Safebettingsites ha messo a confronto la mole di console vendute dai tre principali produttori hardware attualmente sul mercato, ossia Nintendo, Microsoft e Sony. I dati sono aggiornati a settembre 2020. Non sorprende che Nintendo sia in testa con 739,87 milioni di console vendute, visto che delle tre è anche quella che è da più tempo attiva nel settore.

In proporzione ne ha vendute il 365.56% in più di Xbox, ferma a 158,92 milioni di unità, 85,8 milioni delle quali sono Xbox 360. Per la cronaca, Sony ha venduto un totale di 541,64 milioni di unità.

In realtà un confronto del genere lascia spazio a più di qualche critica. In primo luogo si dovevano paragonare le vendite di uno stesso lasso temporale. Nintendo ha lanciato la sua prima console, il NES, nel 1983 in Giappone, Sony ha lanciato PS1 a fine 1994, mentre Xbox risale alla fine del 2001. È normale che una società sul mercato da quasi quaranta anni abbia fatto numeri complessivi più grossi delle altre.

Inoltre si potevano dividere le console portatili da quelle da salotto, visto che Microsoft non è mai entrata nel settore dominato da Nintendo con Game Boy, GBA, Nintendo DS e Nintendo 3DS, dove solo Sony ha provato a dire la sua con PSP prima e PS Vita poi.

Insomma, i numeri sono interessanti, ma la classifica lascia un po' il tempo che trova.