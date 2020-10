Halo: The Master Chief Collection su Xbox Series X e S ottimizzato a 4K e 120 fps

Halo: The Master Chief Collection verrà aggiornato appositamente per Xbox Series X e Series S con un incremento di risoluzione e performance in grado di raggiungere i 4K e 120 fps, almeno nei piani di 343 Industries attraverso un corposo update.

L'aggiornamento next gen di Halo: The Master Chief Collection è previsto per il 17 novembre 2020 e sarà gratuito e ovviamente tutto incluso all'interno di Xbox Game Pass, nel cui catalogo si trova la raccolta, con arrivo dunque una settimana dopo il lancio di Xbox Series X e Series S sul mercato.

Halo: The Master Chief Collection otterrà dunque il supporto per i 120 fps, ovviamente utilizzabili se si ha un display in grado di raggiungere tale frame-rate, oltre a un incremento di risoluzione "fino a 4K", entrambi cambiamenti che saranno applicati sia alle campagne che alle modalità multiplayer.

Oltre all'aumento di frame-rate e risoluzione su singolo e multiplayer di tutti e 6 i capitoli presenti nella raccolta, l'upgrade next gen per Xbox Series X e Series S introduce anche miglioramenti allo split-screen e anche l'opzione per modificare il FOV, o il campo visivo, in entrambe le versioni.

Halo: The Master Chief Collection sarà peraltro giocabile in cross-play, con questo aggiornamento, tra PC e console. La risoluzione 4K è prevista solo su Xbox Series X, visto che Series S resta limitata al massimo di 1440p, inoltre non è chiaro se si tratti di risoluzione dinamica o meno visto che si parla di "fino a" tale standard.

In attesa di Halo Infinite, su cui a quanto pare Spencer e 343 Industries valutano ancora un possibile lancio parziale, si tratta di un'ottima notizia per poter avere un po' di Halo aggiornato per next gen nei giorni di lancio di Xbox Series X e Series S, inoltre è possibile che verso il 17 novembre possa essere aggiornata anche la versione PC della raccolta con l'arrivo di Halo 4.