Multiplayer.it cerca nuovi video creator!

Multiplayer.it sta cercando un nuovo video creator per espandere la produzione di video on demand sul sito e sul canale YouTube. Il candidato ideale è qualcuno in grado di curare ogni aspetto della produzione video, dalla scrittura al voice over, dalla ricerca dei materiali fino ovviamente al montaggio. L'obiettivo principale sarà seguire le notizie più importanti e raccontarle in maniera tempestiva e precisa, ma ci sarà spazio per realizzare approfondimenti e speciali sugli argomenti più disparati legati al mondo dei videogiochi.