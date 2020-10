Europa Universalis 2 gratis su GOG, tutto il catalogo di Paradox è in offerta

Europa Universalis 2 è gratis su GOG. Smettetela di vendere figli in Crusader Kings III e andata a riscattarlo, sempre che non lo possediate già (se è così tornate pure ai vostri traffici da regnanti di successo). Contestualmente l'intero catalogo di Paradox Interactive è stato messo in sconto, con delle offerte davvero ottime che consentono di portarsi a casa dei bei giochi per pochi spiccioli.

Ad esempio potete ottenere Age of Wonders per 0,99€, Battletech per 10€, Imperator: Rome per 19,99€, Stellaris per 10€, Surviving Mars per 10,19€ e tanti altri ancora.

Per riscattare Europa Universalis 2 basta andare sulla pagina principale di GOG e cercare il banner in testa al negozio, dove c'è il pulsante per ottenerlo. Se invece volete dare uno sguardo alle altre offerte, questa è la pagina riepilogativa dei saldi di Paradox.

Per chi non lo conoscesse, Europa Universalis 2 è un grand strategy profondo e complesso, capace di offrire ore e ore di gioco a chi saprà domarne le meccaniche. Alcuni lo considerano il migliore della serie, nonché uno dei titoli più rappresentativi della filosofia Paradox.