Destiny 2: Oltre la Luce, trailer sulla storia

Destiny 2: Oltre la Luce torna a mostrarsi in un nuovo trailer incentrato sulla storia della nuova maxi-espansione, che comprende anche il ritorno di personaggi noti a chi già conosce qualcosa del lore del gioco, all'interno di leggende e nuove storie inquietanti.

Alcuni personaggi del passato ritorneranno sulle scene per affrontare nuove minacce in Destiny 2: Oltre la Luce, la nuova espansione in arrivo il 10 novembre 2020, proprio in concomitanza con il lancio di Xbox Series X e Series S e qualcosa di questi nuovi contenuti risulta visibile nel trailer riportato qui sopra.

L'Ignota exo fa la sua prima apparizione dalla caduta del Giardino Nero. Eramis cerca con l'Oscurità di ridare gloria al suo popolo. Variks, incerto alleato, arriva con un avvertimento per i guardiani. Eris Morn, tentata dalla conoscenza della stasi, si avvicina a Europa. Il Ramingo si lascia guidare solo dalla bussola della sopravvivenza, usando le sue abilità da adulatore, saccheggiatore e trafficone.

Dopo il trailer su armi e armature e i vari dettagli su questi elementi del gioco, questo nuovo video si concentra maggiormente sulle caratteristiche narrative di Destiny 2: Oltre la Luce, che a quanto pare è destinato ad approfondire ulteriormente il complesso lore costruito da Bungie per la serie fantascientifica.

Sembra esserci qualcosa di particolarmente inquietante nell'Oscurità, che potrebbe essere rivelato in questa nuova espansione: "La sfiducia cresce anche tra alleati: una divisione che rimetterà tutto in discussione. C'è dell'altro sull'Oscurità che non sappiamo?", si legge nell'introduzione di Bungie.

"L'Oscurità è un parassita. Si innesta nella tua anima e si nutre dei tuoi desideri più egoisti." - L'Ignota exo.