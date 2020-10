Destiny 2: Oltre la Luce: nuovo trailer e tanti dettagli per le armi e le armature

Bungie ha pubblicato un nuovo trailer e diffuso qualche immagine che ci consentono di ricavare tanti dettagli sulle armi e le armature che arriveranno con Destiny 2: Oltre la Luce. Per chi non la conoscesse, si tratta della nuova espansione di questo shooter-MMO in arrivo il prossimo 10 novembre su tutte le piattaforme, anche quelle next-gen.

Il nuovo equipaggiamento permetterà ai guardiani di prepararsi alle sfide lanciate dalla distesa gelata di Europa. La tecnologia dell'Età dell'Oro attende sotto secoli di ghiaccio coloro che intendono scoprire l'Oscurità. Solo i guardiani più coraggiosi potranno brandire le innovative armi.

Ecco come sarà premiato chi cercherà di svelare i misteri su Europa mentre l'Oscurità si avvicina:

Armi esotiche

Fucile a impulsi esotico: Senza Tempo per Spiegare



Fucile di precisione esotico: Nemboassalto



Spada esotica: Lamento



Lanciagranate esotico: Stretta della Salvezza



Armature esotiche



Casco esotico per titani: Preziose Cicatrici



Guanti lunghi esotici per titani: Mantello della Frana Glaciale



Morse esotiche per cacciatori: Abbraccio di Athrys



Cappuccio esotico per cacciatori: Maschera di Bakris



Casco esotico per stregoni: Coro dell'Alba



Guanti esotici per stregoni: Impugnature Necrotiche



E molto altro!

Senza Tempo per spiegare è un fucile a impulsi esotico i cui colpi di precisione e quelli contro i nemici affetti da stasi tornano nel caricatore. Si potrà persino accumulare un effetto per evocare un portale che spara proiettili provenienti da una linea temporale alternativa di quest'arma.

Nemboassalto è un fucile di precisione i cui colpi di grazia precisi generano dardi elettrici sulla posizione del bersaglio. I colpi di precisione rapidi scatenano una tempesta elettrica sul punto di impatto.

Lamento è una spada esotica mortale e un solido scudo. Bloccare con Lamento farà caricare la lama, così da poter poi distruggere i nemici muniti di scudo. Quando la carica è al massimo, danneggiare i nemici ripristina la salute del portatore.

Stretta della Salvezza è un lanciagranate esotico. Ogni proiettile sparato creerà dei cristalli di stasi che congeleranno i bersagli nelle vicinanze. Caricare quest'arma aumenta il raggio di congelamento e la quantità di cristalli creati.

Ci saranno nuove armi, armature e accessori per soddisfare i gusti di ogni giocatore. A questo indirizzo potrete trovare tutti i dettagli.

Destiny 2: Oltre la Luce, la cui uscita è prevista per il 10 novembre, permetterà ai guardiani di tutto il mondo di abbracciare l'Oscurità.