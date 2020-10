One Piece, Katakuri in versione femminile è davvero affascinante: la fanart

Katakuri è diventato un personaggio molto importante di One Piece, con l'arco narrativo di Whole Cake Island: merito del suo scontro memorabile con Rufy Cappello di Paglia. Ma - se Cappello di Paglia l'ha risparmiato - lo stesso non può dirsi dei fan dell'opera di Oda. Ed ecco nascere Katakuri in versione femminile.



L'utente Reddit XraynPR è davvero abile con le illustrazioni, e state per vederlo da voi. In pochi giorni la sua versione femminile di Charlotte Katakuri (una fanart) ha già ottenuto oltre 200 commenti e circa 6500 upvote. La qualità è notevole, ma l'immagine sarà molto più eloquente di noi: