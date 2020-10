Valorant: la nuova mappa Icebox si presenta in video

Riot Games ha pubblicato un nuovo video nel quale mostra ufficialmente la nuova mappa di Valorant: Icebox. Come il nome stesso suggerisce, si tratta di una scatola di ghiaccio formata da una complessa rete di container completamente immersa nel freddo polare.

La mappa promette di cambiare il ritmo di questo shooter tattico, per via dei suoi tanti angoli ciechi e delle sue strettoie. Oltre ad una struttura differente, Icebox sorprende per alcuni elementi piuttosto curiosi, come il galeone incastrato tra i ghiacci, una sorta di sottomarino futuristico e la base di ricerca nella quale sgattaiolare per trovare un temporaneo riparo.

Icebox è la quinta mappa ad arrivare il Valorant e sarà pubblicata in concomitanza con l'Atto III. In questo modo lo sviluppatore di League of Legends punta a rinfrescare l'offerta di gioco, ferma ormai da giugno con la rotazione delle stesse quattro mappe.

Cosa ve ne pare di Icebox? Sapevate che First Strike sarà il primo torneo esport ufficiale di Riot Games dedicato a Valorant?