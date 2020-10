Immuni, l'app sarà attiva fino alla fine del 2021

Il periodo di attività complessivo dell'app Immuni è stato esteso: adesso, salvo ulteriori proroghe o modifiche, l'app sarà attiva fino alla fine del 2021. Scopriamo cosa è cambiato, e perché.



L'estensione del periodo di operatività è arrivato con il nuovo DPCM del Consiglio dei Ministri, lo stesso che ha esteso lo stato di emergenza per il Covid-19 fino al 31 gennaio 2021. Tutti i dati salvati sul dispositivo (o sul server) adesso verranno eliminati entro il 31 dicembre 2021. Il funzionamento di Immuni dovrebbe ormai esservi chiaro, dato che ve l'abbiamo ricordato più volte.



Inizialmente l'app avrebbe dovuto terminare la sua funzione il 31 dicembre 2020: ovviamente ciò non accadrà, dato che la pandemia continua a creare problemi in tutto il mondo, e probabilmente (purtroppo) lo farà ancora con un pezzo. La buona notizia è che presto sarà possibile utilizzare Immuni anche mentre si è in viaggio in Europa, dato che sarà compatibile e operativa con piattaforme analoghe.



Intanto Immuni ha quasi raggiunto i 7 milioni di download: voi l'avete già installata?