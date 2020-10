NBA 2K21: l'aggiornamento 3 sistema i tiri e porta Halloween a 2K Beach

L'aggiornamento 3 di NBA 2K21 è disponibile per PS4, Xbox One e PC, mentre arriverà a breve anche su Nintendo Switch. Questo update corregge diverse sbavature nel sistema dei tiri, migliora i blocchi, risolve diversi bug sparsi nel gioco e soprattutto porta Halloween a 2K Beach.

Scopriamo tutti i dettagli ufficiali:

Generale

Halloween è arrivato a 2K Beach! I bagnanti potranno ammirare le nuove decorazioni a tema Halloween in tutto il Quartiere.

Inoltre, sono state rese più realistiche le sembianze di oltre 60 atleti dell'NBA e della WNBA.

Sono arrivate le finali NBA! Heat vs Lakers è ora l'abbinamento predefinito per le partite veloci.

Sono iniziati i preparativi per i nuovi Eventi 2K Beach, in arrivo tra fine ottobre e novembre. Restate sintonizzati per ulteriori informazioni in arrivo nel corso delle prossime settimane!

Dinamiche di gioco

I movimenti dei bloccanti sono stati resi più realistici.

Corretti alcuni problemi con le animazioni dei tiri in sospensione in arresto con passo laterale.

Modificato il sistema di mira dei tiri per impedire l'uso scorretto di controller modificati.

I movimenti in palleggio per il parco (eseguibili cliccando la levetta sinistra) ora richiedono il distintivo Controllo ottimo Hall of Fame. Inoltre, sono stati disattivati i movimenti in palleggio per il parco durante la chiamata di un blocco per evitare conflitti con la funzione di cambio del lato del blocco.

La mia CARRIERA

Risolti alcuni problemi a causa dei quali Il mio GIOCATORE non conquistava nuovi fan completando determinati obiettivi in gioco.

Risolto un blocco del gioco che poteva verificarsi uscendo da Il mio CAMPO dopo una partita 2 contro 2 o 3 contro 3 ne Il mio CAMPO.

La mia SQUADRA

Cominciano i preparativi per il primo giorno del torneo La mia SQUADRA Unlimited da 250.000 $!

Cominciano i preparativi per la seconda stagione de La mia SQUADRA!

Apportati miglioramenti generali a The Exchange.

Aggiunto un avviso quando un giocatore salta i miglioramenti argento od oro per i distintivi Hall of Fame.

Risolto un problema che si verificava con le carte giocatore nei tabelloni Caduta delle sfere.

La mia LEGA/Il mio GM

Risolto un problema a causa del quale poteva apparire il logo sbagliato dopo aver scaricato il salvataggio di un altro utente tramite la nuova funzione Condivisione salvataggi.

Risolto un blocco del gioco che si verificava in Play WNBA o NBA Today dopo aver giocato in modalità Stagione WNBA.

Molti altri aggiustamenti per migliorare l'esperienza generale di NBA 2K21 in tutte le modalità.

In questi giorni 2K Sports ha anche pubblicato il primo trailer della versione PS5 di NBA 2K21. Un gioco che ha impressionato per la grafica, ma che ha destato preoccupazione per per la stabilità del frame rate.

Lo avete visto? Cosa ne pensate?