iliad, prima Simbox attiva 24 ore su 24 disponibile a Torino: unica in Italia

iliad, l'operatore francese che da un paio d'anni cresce enormemente anche in Italia, ha reso disponibile la prima Simbox attiva 24 ore su 24. Si trova a Torino, e rappresenta una novità considerevole per il nostro paese, come state per leggere.



La Simbox H24 di iliad permette di acquistare una nuova SIM evitando di utilizzare il sito web o di fare la fila in uno degli iliad Store su territorio nazionale. Il chiosco è completamente automatizzato ed accessibile esternamente allo Store di Piazza Castello 99, a Torino: non occorre neppure la supervisione di un addetto iliad, basta seguire le istruzioni mostrate a schermo.



Si tratta della prima soluzione completamente automatizzata su territorio nazionale: in questo modo le Simbox iliad hanno segnato un precedente importante. Attivare una nuova SIM in qualsiasi giorno della settimana a qualsiasi ora rappresenterà sicuramente una comodità per i clienti torinesi vecchi e nuovi. Chissà se in futuro iliad ha intenzione di installarne di nuove anche in altre città, probabilmente sì.



Voi siete già passati ad iliad o vi trovate bene con gli operatori storici italiani? E da voi l'operatore francese "prende" oppure riscontrate spesso errori di ricezione o di rete?